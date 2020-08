Marinaia fa ballare plotone su TikTok, rischia massima sanzione (Di lunedì 10 agosto 2020) Marinaia fa ballare il suo plotone su TikTok, tra la felicità e l’ilarità generale. Ma l’Alto Comando non l’ha presa bene e rischia ora la massima pena. Il video è stato visto da tantissime persone, che lo hanno condiviso e si sono fatti due risate. Con la pandemia che ormai ha colpito tutto il mondo, … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Rischia la sanzione disciplinare della "consegna di rigore" per aver leso l'immagine della Forza armata, la tenente di vascello protagonista del "balletto" dei marinai che ha spopolato sui social e su ...Le divise bianche sono schierate per il saluto, in sottofondo però non c’è l’inno d’Italia né quello del Corpo. A sorpresa gli altoparlanti iniziano, piano, a pompare Jerusalema, la canzone dell’estat ...