L’agente di Meret apre all’addio: «Deve giocare con costanza» (Di lunedì 10 agosto 2020) Federico Pastorello, agente di Alex Meret, apre all’addio del portiere al Napoli. Queste le sue parole Alex Meret potrebbe lasciare il Napoli. Secondo quanto ha detto il suo agente, Federico Pastorello, il portiere ha bisogno di crescere e giocare con costanza cosa che in maglia azzurra non ha sempre potuto fare a causa dell’alternanza con Ospina. Le parole dell’agente alla RAI. «Andando dall’Udinese al Napoli ha fatto una scelta importante. I nostri contatti con il club partenopeo sono costanti, ma uno della sua età Deve giocare. Siamo disposti ad andare in prestito per giocare, se dovesse servire». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

