Investita e uccisa in piazza Carlo III | negativi i test alcol-droghe sul conducente

Sono risultati negativi gli esami tossicologici eseguiti sul 21enne che la notte tra venerdì e sabato scorso ha investito e ucciso in piazza Carlo III la 15enne Maya e ferito l'amica 14enne. Sono risultati negativi gli esami tossicologici eseguiti sul 21enne che la notte tra venerdì e sabato scorso a Napoli, in piazza Carlo III, …

