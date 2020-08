Inter, Marotta ammette: “siamo alla Final Eight con merito. Pirlo alla Juve? E’ una scelta coraggiosa” (Di lunedì 10 agosto 2020) L’Inter si gioca con il Bayer Leverkusen un posto in semiFinale di Europa League, un traguardo che la società nerazzurra è arrivarsi a giocarsi con pieno merito secondo Beppe Marotta, Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match. Paolo Rattini/Getty ImagesQueste le parole dell’ad del club di Suning: “la stella più importante è quella della squadra, mi auguro è che il nostro cammino vada avanti ancora. Siamo qui con grande merito e con grande soddisfazione da parte di tutti. Sensi? Sta bene. È a disposizione anche se è stato fuori a lungo. Sono speranzoso che possa essere utilizzato anche nelle prossime gare. Eriksen e Sanchez? Ormai le partite durano 100 minuti, la panchina ... Leggi su sportfair

DiMarzio : #UEL | #InterLeverkusen, #Marotta: 'Siamo qui con merito. #Pirlo? Scelta coraggiosa' - GIUSPEDU : RT @DiMarzio: #UEL | #InterLeverkusen, #Marotta: 'Siamo qui con merito. #Pirlo? Scelta coraggiosa' - zazoomblog : Inter Marotta: “Spero di continuare questo cammino. Pirlo? Scelta coraggiosa” - #Inter #Marotta: #“Spero… - Notiziedi_it : Inter, Marotta: “Ottimista per i quarti. Pirlo? Juve coraggiosa” - Mediagol : #Inter-#BayerLeverkusen, #Marotta: “Vi svelo il mio sogno. #Pirlo alla #Juventus? Ecco cosa ne penso” -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Marotta

L’Amministratore Delegato dell’Inter per l’area sportiva, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di SKY Sport nel pre partita di Inter-Bayer Leverkusen. Cosa rappresenta questo quarto di finale per ...Giuseppe Marotta ha conosciuto bene Andrea Pirlo durante gli anni alla Juventus e questo è il suo parere sulla nuova avventura dell'ex centrocampista come allenatore bianconero: "Mi fa piacere perché ...