Inter in semifinale sulle spalle di Lukaku: Bayer ko, continua la missione di Conte (Di lunedì 10 agosto 2020) Una grande prestazione consente all'Inter di battere 2-1 il Bayer Leverkusen e di accedere alla semifinale di Europa League, dove affronterà la vincente di Shakhtar Donetsk-Basilea. Inutile dire che adesso la squadra di Antonio Conte è la favorita, insieme al Manchester United, per la vittoria finale. A dispetto di quello che potrebbe far pensare il risultato finale, i nerazzurri hanno dominato la partita con i tedeschi, mettendoli alle corde fin dai primi minuti con un'ottima organizzazione tattica. E poi a fare la differenza è stata la qualità e la forza di Romelu Lukaku, autore di un'altra prestazione da incorniciare: prima è entrato nell'azione che si è conclusa con lo splendido esterno destro di Barella che è valso l'1-0, poi ha raddoppiato con un ... Leggi su liberoquotidiano

Inter : ?? | CRESCITA Torniamo in semifinale in una competizione europea per la prima volta dal 2010 ?? 5? vittorie nelle u… - FBiasin : Semifinale stra-meritata, voluta, inseguita, conquistata con i denti. Il difficile inizia ora, ma l'#Inter c'é. Ec… - Asabob20 : Bravi ragazzi! Let’s go ?????? Semifinale ???? @Inter @EuropaLeague #InterBayer - brozovjc : RT @Inter: ?? | CRESCITA Torniamo in semifinale in una competizione europea per la prima volta dal 2010 ?? 5? vittorie nelle ultime 5? part… - marta_scocco : RT @Inter: ?? | CRESCITA Torniamo in semifinale in una competizione europea per la prima volta dal 2010 ?? 5? vittorie nelle ultime 5? part… -