Inter, Conte al settimo cielo: “bravi ragazzi, adesso testa alla semifinale” (Di martedì 11 agosto 2020) Successo ai quarti di finale di Europa League per l’Inter contro il Bayer Leverkusen, i nerazzurri hanno staccato il pass per la semifinale. Al termine del match ha parlato Antonio Conte, ecco quanto dichiarato ai microfoni di Sky Sport. “Vittoria meritata, bravi ragazzi. C’è grande soddisfazione. Potevamo gestire meglio la gara, invece poi la partita è stata in bilico. Non che abbiamo sofferto tanto, ma comunque saremmo stati più tranquilli con uno o due gol in più. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno mostrato la voglia e la volontà di dimostrare che quello che stanno facendo è qualcosa di veramente importante. Dobbiamo essere Contenti ma già da dopodomani dobbiamo iniziare a preparare la partita e a studiare i ... Leggi su calcioweb.eu

Inter : ?? | FORMAZIONE #InterLeverkusen, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #UEL #FORZAINTER ???????? - Inter : ??? | CONFERENZA 'Dovremo dimostrare sul campo di meritarci l'obiettivo massimo': ecco le parole di Antonio Conte a… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Non posso fare altro che complimentarmi coi ragazzi' ??? L'analisi di Antonio #Conte al termin… - inter_versilia : Antonio Conte, lasciamo i cessi in panchina, mettiamo Christian al centro del villaggio e andiamo vincere, INSIEME. - Nady14853126 : @Vatenerazzurro1 Anche a me non entusiasma particolarmente ma se Conte lo utilizza sempre e ultimamente l Inter ha… -