Inter-Bayer Leverkusen stasera su Tv8 in chiaro? Orario, telecronisti e canale diretta (Di lunedì 10 agosto 2020) Cresce l’attesa per Inter-Bayer Leverkusen, match valevole per i quarti di finale dell’Europa League 2019/2020. I ragazzi di Antonio Conte si giocano l’ingresso tra le prime quattro alla Merkul Spiel-Arena di Dusseldorf, il fischio d’inizio è previsto per questa sera alle ore 21:00 con la partita che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e su Sky Calcio ma non solo visto che la partita si potrà vedere anche in chiaro. Come? Basterà sintonizzarsi su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre) per poter godere dello spettacolo. Romelu Lukaku e compagni contro Kai Havertz e compagni: chi la spunterà? Non ci resta che scoprirlo assieme. La telecronaca è affidata ad Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Fernando Orsi. Leggi su sportface

