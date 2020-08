Incidente stradale Abruzzo | Daniel muore in scooter a 15 anni (Di lunedì 10 agosto 2020) Il povero Daniel muore a seguito di un Incidente stradale in Abruzzo. Le forze dell’ordine sono al lavoro per capire la dinamica. A causa di un grave Incidente stradale in Abruzzo si è verificata la morte di un adolescente. Lui si chiamava Daniel Colarossi ed aveva soltanto 15 anni. Si trovava in sella al suo … L'articolo Incidente stradale Abruzzo Daniel muore in scooter a 15 anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

TeresaBellanova : Il #6agosto 2018 a causa di un incidente stradale in #Puglia, 12 braccianti persero la vita mentre erano sul furgon… - ladyonorato : Attendo come molti di voi notizie sulle condizioni di @LucianoBarraCar , coinvolto oggi in un incidente stradale. T… - emergenzavvf : Sette persone ferite, tra cui due bambini, sono stati soccorsi stamattina sull'autostrada #A6, all’altezza di… - francesco_bigno : Investito da un furgone mentre scende dalla sua bisarca: grave in ospedale - SergioTotaro : @AnnalisaChirico ?????? Insomma, alla fine della fiera i colpevoli sono Conte e i suoi ministri, non quei cinque supe… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale Incidente stradale a Presenzano, auto sfonda il guard rail, morto 35enne Fanpage.it Il taxi-robot nelle vie di Shanghai

BERLINO - Il futuro cammina in strada tra noi. Almeno a Shanghai, la modernissima capitale economica cinese con 25 milioni di abitanti. Là debutta in via sperimentale, ma con piani e prospettive di im ...

Nico Cereghini: “Per monopattini e bici, l’assicurazione. E anche la targa?”

Ciao a tutti! Evviva Foggia, Bastianini e la prima storica vittoria di KTM in MotoGP, le gare della Repubblica Ceca ricche di spunti. E però rimando le mie osservazioni a stasera, alle 18 in DopoGP, p ...

BERLINO - Il futuro cammina in strada tra noi. Almeno a Shanghai, la modernissima capitale economica cinese con 25 milioni di abitanti. Là debutta in via sperimentale, ma con piani e prospettive di im ...Ciao a tutti! Evviva Foggia, Bastianini e la prima storica vittoria di KTM in MotoGP, le gare della Repubblica Ceca ricche di spunti. E però rimando le mie osservazioni a stasera, alle 18 in DopoGP, p ...