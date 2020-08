Il bambino indiano non aveva previsto la pandemia Covid-19! Non generate altri Nostradamus o Baba Vanga (Di lunedì 10 agosto 2020) Sappiamo benissimo quanto da uno a dieci siano «attendibili» personaggi come Nostradamus e Baba Vanga, soprattutto a seguito di false citazioni e riferimenti ai due per sostenere presunte previsioni: zero! Bisogna tenere conto di un nuovo fantomatico veggente. L’otto agosto 2020 la testata Il Giornale pubblica un articolo dal titolo «La profezia del bambino che aveva previsto il Covid: “In arrivo una catastrofe”» che risulta scorretto. Non lo dico solo io, lo fa comprendere anche l’autore di quell’articolo nel suo pezzo. Ecco cosa riporta Il Giornale per rafforzare la credenza delle profezie del giovane indiano: «Una nuova catastrofe tra dicembre e marzo potrebbe minacciare ... Leggi su open.online

