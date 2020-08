Europa League 2019/2020, semifinali: tabellone e accoppiamenti (Di lunedì 10 agosto 2020) L’Europa League 2019/2020 si prepara a vivere il rush finale in un agosto caldissimo e inedito. Tra domenica 16 agosto e lunedì 17 agosto infatti spazio alle semifinali della competizione continentale per definire il quadro della finalissima di Colonia. Le partite, come del resto tutte delle final eight, si svolgono in gara unica e in campo neutro con supplementari e gli eventuali rigori in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari. Obiettivo semifinale per l’Inter impegnata a Dusseldorf contro il Bayer Leverkusen. Ad attendere nerazzurri o tedeschi ci sarà una tra Shakhtar e Basilea. tabellone semifinali Domenica 16 agosto Wolves (ENG) / Sevilla (ESP) – Manchester United (ENG) / Copenhagen (DEN), Stadion ... Leggi su sportface

