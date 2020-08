Elisabetta Gregoraci Instagram, costume in macramè mostra: «Orgoglio calabrese? Non è tutta plastica?» (Di lunedì 10 agosto 2020) Ad alzare ulteriormente le temperature già roventi per il caldo ci pensa pure Elisabetta Gregoraci, showgirl e conduttrice calabrese. L’incantevole 40enne indossa nell’ultima foto un bikini color rosso fuoco in macramè che valorizza il suo fisico pazzesco. Nel ritratto, realizzato in barca, in Sardegna, l’ex di Flavio Briatore tiene in mano un buon piatto di pasta e sorride pronta per sedersi a tavola. «La vita è una combinazione di pasta e magia. Cottura 9 minuti!», recita la didascalia che accompagna lo scatto. Una frase che suona come un chiaro omaggio al regista riminese scomparso di fama internazionale Federico Fellini. leggi anche l’articolo —> Mercedesz Henger Instagram superlativa in piscina, favolosa Afrodite: «Meraviglia della ... Leggi su urbanpost

SofyPiccinini : RT @Viperissima_: Elisabetta Gregoraci Flavia Vento Patrizia de Blanck Gabriel Garko Eva Grimaldi Tommaso Zorzi Giovanni Terzi Asia Argento… - OndaradioGargan : Questa sera in prima serata su Italia 1, terza puntata di “RadioNorba Vodafone Battiti Live”, l’unico appuntamento… - UnDueTreBlog : Vodafone #BattitiLive – Terza puntata del 10/08/2020 – Con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci su Italia 1.… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: Biografia, Vita Privata e Curiosità sull'ex moglie di Flavio Briatore - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci in bikini versione cuoca – Foto - #Elisabetta #Gregoraci #bikini -