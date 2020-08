È morto Gianmarco Pozzi, ex campione romano di kick boxing (Di lunedì 10 agosto 2020) Gianmarco Pozzi, ex campione romano di kick boxing, è stato trovato senza vita sull’isola di Ponza. Morte causata forse da una caduta Gianmarco Pozzi, ex campione romano di kick boxing, è morto sull’isola di Ponza dove lavorava nel periodo estivo come buttafuori in un locale. Ventotto anni, romano, secondo i carabinieri che sono giunti sul posto è morto a causa di una caduta da circa sette metri. Sul corpo del giovane è stata disposta l’autopsia da parte della Procura di Cassino che indaga sull’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, Pozzi stava ... Leggi su bloglive

Roma__SPQR : Tragedia a Ponza: morto il 25enne Gianmarco Pozzi, fatale una caduta da un terrazzamento - infoitinterno : Il 28enne Gianmarco Pozzi, residente a Frascati, trovato morto in un giardino di Ponza - paolorm2012 : Tragedia a Ponza: morto il 25enne Gianmarco Pozzi, fatale una caduta da un terrazzamento - 50kasteriski : RT @SkyTG24: Ponza, morto l'ex campione di kick boxing Gianmarco Pozzi - Spiralwavemood : RT @SkyTG24: Ponza, morto l'ex campione di kick boxing Gianmarco Pozzi -