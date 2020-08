Dopo Belen e Stefano, anche per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser c’è aria di crisi? (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo la crisi tra Belen e Stefano, c’è anche aria di crisi anche tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Stando a qualche indiscrezione si Sembra proprio che in casa Rodriguez ci sia aria di tempesta. Dopo la separazione ufficiale tra Belen e Stefano, sembra ci siano problemi anche tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip nel 2017, da settimane non compare insieme sui social, facendo insospettire i fan. Lei infatti starebbe trascorrendo le vacanze con ... Leggi su zon

infoitcultura : “Dopo Belen, anche la relazione di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è in crisi”: ecco le… - clikservernet : “Dopo Belen, anche la relazione di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è in crisi”: ecco le indiscrezioni - Noovyis : (“Dopo Belen, anche la relazione di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è in crisi”: ecco le indiscrezioni) Playhitm… - FQMagazineit : “Dopo Belen, anche la relazione di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è in crisi”: ecco le indiscrezioni - granato_serena : #BelenRodriguez lancia un messaggio sibillino in rete, dopo la sua separazione da #StefanoDeMartino -