Coronavirus, a Sorrento positivo un operatore turistico di 28 anni (Di lunedì 10 agosto 2020) “Un uomo di 28 anni, operatore turistico in un’azienda di Sorrento, è risultato positivo al Covid-19 ed ora è in quarantena presso la sua abitazione”. Lo rende noto il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo. “Sia i suoi colleghi, sia i familiari sono stati sottoposti a tampone e sono risultati negativi – ha spiegato Cuomo – E’ il caso di Coronavirus numero 18, nella nostra città, dall’inizio della pandemia”. L’ultimo positivo era stato individuato il 25 luglio scorso: per lui, il primo tampone è risultato negativo e si è in attesa del secondo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

DavidCUnger : Coronavirus, a Sorrento positivo un operatore turistico: tamponi ai contatti tutti negativi - corrierece : Campania. Positivo un 28enne: l'annuncio del #Sindaco - #Coronavirus #NuovoCaso #OperatoreTuristico #Sorrento -… - andrea_falivene : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid a Sorrento, c'è un positivo. Il sindaco: 'È un operatore turistico' - NapoliToday : #Cronaca Covid a Sorrento, c'è un positivo. Il sindaco: 'È un operatore turistico' - raf_federico : @Torrenapoli1 Dei 22 nuovi contagiati da Coronavirus in Campania, stando all’ultimo bollettino diramato dall’Unità… -