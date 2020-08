Concorso per funzionari di polizia locale: ecco come presentare domanda (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Comune di Genova ha pubblicato un bando di Concorso per il reclutamento di 38 funzionari di polizia locale. Le risorse saranno assunte con un contratto a tempo pieno e indeterminato. Vediamo quali sono i requisiti e come inviare la domanda di Concorso. Concorso Comune di Genova per funzionari polizia locale: requisiti Pubblicato nel sito del Comune di Genova, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 31 luglio 2020, il bando di Concorso per 38 funzionari di polizia locale è destinato a candidati in possesso dei seguenti requisiti: a)generali utili per l’accesso presso una pubblica amministrazione; b)laurea ... Leggi su notizieora

_MiBACT : Capitale Italiana della Cultura 2022, ecco le 28 candidate: - RaiNews : Ue, Milano finalista al concorso per diventare Capitale europea dell'innovazione 2020 - mirellaliuzzi : È stato pubblicato in #GazzettaUfficiale il bando di concorso della Funzione Pubblica, in sinergia con il @MISE_GOV… - _nagareboshij : @jinstellina io ho trovato anche una roba che ho scritto per un concorso hahahah non ricordavo neanche di averla scritta aiut - Fratzen13 : RT @dado75x: @vitocrimi @Mov5Stelle Quando penso che il ministro Azzolina Si è auto proclamata vincitrice di un concorso pubblico per dirig… -