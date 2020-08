Borussia Dortmund, il Ds Zorc sentenzia: “Sancho? La decisione è definitiva” (Di lunedì 10 agosto 2020) "Giocherà con noi la prossima stagione. La decisione è definitiva".Calciomercato Fiorentina, da Milik a Piatek: le prossime mosse della dirigenza violaQueste le parole di Michael Zorc. Il direttore sportivo del Borussia Dortmund ha infatti annunciato la permanenza fino al 2023 di Jadon Sancho. Il gioiellino classe 2000 ha infatti prolungato il suo contratto con il club giallonero nonostante il forte interesse del Manchester United. I Red Devils erano infatti in pole position per l'acquisto delle prestazioni dell'esterno offensivo britannico, che soltanto in questa stagione ha collezionato 32 presenze in Bundesliga condite da 17 gol e altrettanti assist.VIDEO Inter-Bayer Leverkusen, Conte non cambia: le scelte del tecnico in Europa League…Oltre al prolungamento per ... Leggi su mediagol

Il Borussia Dortmund ha diramato sul proprio sito ufficiale la lista dei convocati per il ritiro di Favre in vista della nuova stagione

Jadon Sancho resta al Borussia Dortmund, ora è ufficiale. A darne l'annuncio il direttore sportivo Michael Zorc che sottolinea inoltre che il giocatore ha sottoscritto un accordo per prolungare di un'

Il Borussia Dortmund ha diramato sul proprio sito ufficiale la lista dei convocati per il ritiro di Favre in vista della nuova stagione