Battiti Live 2020, ecco la scaletta della terza puntata (Di lunedì 10 agosto 2020) Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri conducono questa sera, in prima serata su Italia Uno, la terza puntata di “Battiti Live”. Sul palco del Castello Aragonese di Otranto saliranno Baby K – che ha appena messo a segno il traguardo di un miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube – con “Non mi basta più”, i produttori d’oro della musica italiana Takagi&Ketra che con Elodie propongono “Ciclone”, la super coppia Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini, invece, lancia “La Isla” e J-Ax con “Una voglia assurda”. Non poteva mancare “Karaoke” dei Boomdabash con Alessandra Amoroso, “A un passo dalla luna” di Rocco Hunt con Ana Mena, la vincitrice di “Amici” Gaia e infine Fred De ... Leggi su ilfattoquotidiano

NekOfficial : Stasera (3 agosto) alle 21.00 su Italia1 ci sarò anche io a Battiti Live. Bellissimo tornare a cantare su un palco… - clikservernet : Battiti Live 2020, ecco la scaletta della terza puntata - Flynorale : RT @mescalofficial: Ci vediamo questa sera con @MetaErmal su Italia a Radionorba Vodafone Battiti Live per un’altra serata insieme! #batt… - Noovyis : (Battiti Live 2020, ecco la scaletta della terza puntata) Playhitmusic - - LauraGiulia71 : RT @mescalofficial: Ci vediamo questa sera con @MetaErmal su Italia a Radionorba Vodafone Battiti Live per un’altra serata insieme! #batt… -

Ultime Notizie dalla rete : Battiti Live

Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri conducono questa sera, in prima serata su Italia Uno, la terza puntata di “Battiti Live”. Sul palco del Castello Aragonese di Otranto saliranno Baby K – che ha app ...La guida tv quotidiana con i programmi della prima serata sui canali in chiaro tra fiction, serie tv, cinema e attualità. Per consultare le nostre guide tv quotidiane. Prima di entrare nel dettaglio d ...