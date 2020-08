Apple, quando arrivano e come saranno i nuovi iPhone 12 (Di lunedì 10 agosto 2020) Autunno ricco per Apple e i suoi nuovi prodotti. Su come sarà l’iPhone ci siamo già soffermati. Una delle novità è che arriverà con un nuovo cavo intrecciato, più resistente, e senza caricabatteria incluso nella confezione – oltre che senza cuffiette EarPods. Nella scatola dell’iPhone 12 ci sarà dunque solo il telefono e, appunto, un nuovo cavo. Nel complesso, dovrebbero essere svelati quattro nuovi modelli di smartphone anziché tre: oltre ai nuovi iPhone 12 Max, 12 Pro e 12 Pro Max ci sarà anche una versione più piccola del nuovo telefono, semplicemente iPhone 12, con schermo da 5,4 pollici. Una specie di ponte ponte fra l’iPhone SE 2020 e, appunto, la nuova generazione. Ma non sarà troppo economico, visto che, per esempio, monterà un display Oled. In sintesi, iPhone 11 sarebbe sostituito da iPhone 12 Max mentre le versioni Pro rimarrebbero sempre 12 Pro e Pro Max. Leggi su vanityfair

sparklewithme22 : sono convinta che a fine anno, quando Apple Music farà il resoconto della mia musica di quest’anno comparirà una sc… - Nickyrie_ : L’azienda in questione, produce anche per #Apple, ma ovviamente fa anche altro, dai supermercati/negozi è così via,… - nicolarsr : Quando l #etica di #Apple si ferma davanti ad una #pera “È un'esperienza terrificante essere attaccati #legalmente… - smilingatmyself : @Sorridosemibaci Pensa un po' quando poi si presentano a lezione con il MacBook, Apple watch e iPhone 11. Io invece… - KegOfGrog : @giolongoo @UgoMECellamare Ognuno ha le sue preferenze. Ma dire 'ah, allora meglio Apple!', perché è stata trovata… -