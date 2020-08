Alessandria, prostituta uccisa in casa, l’arresto dopo 14 anni (Di lunedì 10 agosto 2020) Alessandria, prostituta uccisa in casa, l’arresto dopo 14 anni. Il caso era stato riaperto solo alcuni giorni fa. Nuovi elementi nelle ultime ore hanno condotto all’identificazione di un uomo. dopo 14 anni sono state riaperte le indagini sul caso. L’omicidio della donna, all’epoca 31enne, dominicana, avvenne nella città di Alessandria. Alcuni indizi rinvenuti in questi … L'articolo Alessandria, prostituta uccisa in casa, l’arresto dopo 14 anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

repubblica : Alessandria: un mozzicone di sigaretta incastra l'assassino di una prostituta dopo 14 anni - Leonessa121 : RT @repubblica: Alessandria: un mozzicone di sigaretta incastra l'assassino di una prostituta dopo 14 anni - Zipnews : '#Alessandria: individuato possibile assassino di una prostituta strangolata 14 anni fa' #zipnews - OlgaRedBlack : RT @repubblica: Alessandria: un mozzicone di sigaretta incastra l'assassino di una prostituta dopo 14 anni - FPugliaVE : RT @repubblica: Alessandria: un mozzicone di sigaretta incastra l'assassino di una prostituta dopo 14 anni -