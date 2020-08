Aiutò padrone dopo ictus, cagnolino scelto per 'Premio internazionale fedeltà' (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. (Adnkronos Salute) - La sua presenza e il suo amore hanno aiutato il suo padrone a stare meglio. Ora Phoebe, il cagnolino protagonista a novembre 2019 di una pet therapy che ha contribuito alla ripresa del padrone ricoverato al Santa Maria Nuova di Firenze per un ictus, aiutandolo a pronunciare alcune parole, è stato scelto per un riconoscimento ufficiale: il 'Premio internazionale fedeltà del cane' che si svolge ogni anno il 16 agosto a San Rocco di Camogli (Genova), nato per dare un riconoscimento ai cani che si sono distinti per atti di amore, eroismo, fedeltà. "Ci piacerebbe premiare Phoebe - hanno scritto gli organizzatori del Premio alla coordinatrice del progetto di Pet ... Leggi su liberoquotidiano

