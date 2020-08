Val Ferret, il ghiacciaio a rischio crollo, torna la paura (Di domenica 9 agosto 2020) È grande come un campo di calcio, con sopra ottanta metri di ghiaccio, la parte del Planpincieux a rischio crollo. Settantacinque persone hanno dovuto lasciare le loro case della bassa val Ferret, nella zona di Courmayeur. Il fronte del ghiacciaio rischia di crollare dopo che, nei giorni scorsi, ha ripreso a muoversi di quasi un metro al giorno. Leggi su vanityfair

Ha un volume di 510 mila metri cubi, praticamente come il duomo di Milano, la parte di ghiacciaio a rischio crollo in Val Ferret È grande come un campo di calcio, con sopra ottanta metri di ghiaccio, ...Stefano Miserocchi: "Resteranno ancora chiuse le strade e un tratto della Val Ferret" ...