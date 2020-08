Ultime Notizie Roma del 09-08-2020 ore 08:10 (Di domenica 9 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale l’informazione un buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio calano i contagi per coronavirus in Italia ma è allarme per i focolai di rientro dalle vacanze registrati altri 347 casi 13 decessi Conte ha firmato il nuovo decreto ministeriale con le misure anti contagio fino al 7 settembre quasi 20 milioni i contagi da coronavirus in tutto il mondo con 725 Mila decessi gli Stati Uniti hanno superato quota 5 milioni di casi e 160000 morti il Brasile si avvicina 3 milioni di contagi con Oltre 100 mila decessi in Messico conta 52 mila vittime preoccupa anche Sudafrica che ha superato quota 10 mila morti del quinto per numero di casi 553000 è salita circa 730 al bilancio dei feriti nelscontri tra autorità i manifestanti a Beirut proteste scaturite dopo le esplosioni che nella capitale libanese hanno causato 158 ... Leggi su romadailynews

