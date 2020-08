Segno fortunato della settimana: Cancro (Di domenica 9 agosto 2020) Anche questa settimana vedremo quale Segno zodiacale sarà il più fortunato. La settimana dal 10 al 16 agosto 2020 sarà ricca di novità per un Segno in particolare: Cancro. AMORE ★★★★★ Cari amici del Cancro, questa è una settimana fortunata soprattutto sul fronte sentimentale. Venere nel Segno è forte, generosa e porta una ventata d’armonia. Chi è in coppia scoprirà nuovi aspetti del proprio partner e sentirà riaccendersi la scintilla. I single verranno travolti di una ventata di occasioni: pronti a flirtare? LAVORO ★★★★★ settimana importante anche in campo professionale. ... Leggi su velvetgossip

Anche questa settimana vedremo quale segno zodiacale sarà il più fortunato. La settimana dal 10 al 16 agosto 2020 sarà ricca di novità per un segno in particolare: Cancro.

Anche questa settimana vedremo quale segno zodiacale sarà il più fortunato. La settimana dal 10 al 16 agosto 2020 sarà ricca di novità per un segno in particolare: Cancro.