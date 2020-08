MotoGp – Petrucci ammette: “non mi aspettavo di essere così lento, ce l’ho messa tutta” (Di domenica 9 agosto 2020) Gara difficile per Danilo Petrucci. Il pilota umbro del Ducati Team, che scattava dalla terza fila con l’ottavo tempo, non è riuscito a rimanere insieme ai primi, scivolando al quattordicesimo posto dopo alcune tornate. A pochi giri dal termine, Danilo è riuscito a risalire in dodicesima posizione ed ha chiuso il GP alle spalle del compagno di squadra. Dopo la gara di Brno, Petrucci è quindicesimo in classifica generale, mentre Ducati occupa la terza posizione nella classifica costruttori. Il Ducati Team è invece quarto nella classifica riservata alle squadre. Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 12° “Sapevamo che sarebbe stata una domenica complicata, ma non mi aspettavo di essere così lento fin dall’inizio. Purtroppo ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Petrucci MotoGP, Petrucci: Zarco non fa nulla di strano, i dati di Stoner lo erano GPone MotoGp, Brno: Zarco in pole davanti a Quartararo e Morbidelli. Rossi 10°. Dovizioso 18°

Johan Zarco sorprende tutti, ribalta i pronostici e si prende la pole position del Gp della Repubblica Ceca a Brno, davanti a Quartararo e a un super Morbidelli. La prestazione del francese che guida ...

MotoGp a Brno, le pagelle: Morbidelli 9, Rossi 7, Dovizioso 4. Bastianini-Foggia-Binder, trio da 10

10° Andrea Dovizioso (Ducati), 12° Valentino Rossi, 13° Petrucci e 15° il poleman Zarco. Così nel warm up — Nel warm up miglior tempo di Pol Espargaro con la Ktm in 1'57.037 davanti a Maverick Viñales ...

