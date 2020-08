Lucio Corsi, al via il Road to Sien con The Tangram e Coma Berenices (Di domenica 9 agosto 2020) “Road to Siren” è un evento voluto fortemente in questa strana estate, che vuole rappresentare simbolicamente la ripartenza. Passo dopo passo per riscoprire la sinergia tra il Siren Festival. Inoltre a tutto vi è una spendida città marittima. “Road to Siren” è il primo di una serie di eventi in vista dell’edizione 2021 del Siren Festival. Organizzato da l’associazione Stardust Productions in collaborazione col Comune di Vasto. La Sirena torna quindi a cantare e nella suggestiva cornice del Cortile D’Avalos. Questo il prossimo 22 agosto. Saliranno sul palco Lucio Corsi, The Tangram e Coma Berenices. Lucio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

lucio_massardo : Si, perché i corsi d'acqua non sono delle autostrade...#ponte #bridge #infrastrutture - Kariswhoo : esiste giusto qualche eccezione per alcuni gruppi pop o cantautori che sono indie nel senso vero di indipendente ma… - sirenfestival : Un festival che non vuole essere solo festival ma un momento da attraversare, se possibile, con tutti i sensi.?????… - themusicway_mag : “Road To Siren” con Lucio Corsi, The Tangram e Coma Berenices - YolBlog : #ROADTOSIREN - #concerti con #LUCIOCORSI, #THETANGRAM e #COMABERENICES organizzato da l'associazione Stardust Produ… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucio Corsi Lucio Corsi: “Odio le canzoni d’amore spacciate per canzoni di protesta” Wired Italia LUCIO BATTISTI, UNA STORIA DA CANTARE/ Mogol trattiene a stento le emozioni (Replica)

Di nuovo Morgan tra i protagonisti di Una Storia da Cantare, nella serata omaggio dedicata a Lucio Battisti. L’artista dopo aver reinterpretato ‘Il mio Canto libero’ si lancia in una previsione che fa ...

Messina, mamma e figlio scomparsi: trovato corpo di una donna a Caronia, indagini in corso

Minuti di apprensione nel Messinese, dove il corpo senza vita e irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia, sotto l’autostrada Messina-Palermo, dove negli ultimi giorni si cerc ...

Di nuovo Morgan tra i protagonisti di Una Storia da Cantare, nella serata omaggio dedicata a Lucio Battisti. L’artista dopo aver reinterpretato ‘Il mio Canto libero’ si lancia in una previsione che fa ...Minuti di apprensione nel Messinese, dove il corpo senza vita e irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia, sotto l’autostrada Messina-Palermo, dove negli ultimi giorni si cerc ...