Le Coliche: Incredibile ma vero, lo speciale stasera su DMax (Di domenica 9 agosto 2020) Dopo il successo del Jurassic Weekend dello scorso anno, Le Coliche tornano protagoniste su DMax nello speciale di pop-science in onda alle 20:30. Dopo il successo del Jurassic Weekend dello scorso anno, Le Coliche tornano protagoniste su DMax canale 52 nello speciale di pop-science Le Coliche: Incredibile ma vero, in prima tv assoluta stasera alle 20:30. Saranno i web creator romani Claudio e Fabrizio Colica, in arte Le Coliche appunto, ad accompagnare il pubblico in un viaggio allo scoperta dei talenti e delle stranezze più incredibili del pianeta. In Incredibile ma vero Claudio e Fabrizio vestono i panni di singolari scienziati che dal loro laboratorio ... Leggi su movieplayer

zazoomblog : Le Coliche: incredibile ma vero stasera su DMAX - #Coliche: #incredibile #stasera - MusicTvOfficial : Dopo il Jurassic Weekend dello scorso anno, #LeColiche tornano su @dmaxitalia (canale 52) nello speciale di pop-sci… - GenteVipNews : “Le Coliche: incredibile ma vero” -