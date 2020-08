L’Atalanta su Twitter: “In attesa di ritrovarci, distanti ma uniti anche a Lisbona” (Di domenica 9 agosto 2020) L’Atalanta si appresta a vivere l’esperienza della “Final Eight” di Lisbona e ringrazia i suoi tifosi per il grande sostegno apportato alla squadra. Ecco il messaggio della società orobica su Twitter: “Noi e voi, in uno dei reat oments di questa stagione. In attesa di ritrovarci, distanti ma uniti anche a Lisbona”. L'articolo L’Atalanta su Twitter: “In attesa di ritrovarci, distanti ma uniti anche a Lisbona” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

OptaPaolo : 0 - L'@Atalanta_BC è diventata la prima squadra nella storia della Serie A a terminare una stagione senza gol da pa… - GoalItalia : L'#Atalanta chiude al terzo posto ?? L'esultanza è tutta per #Ilicic ?? - Atalanta_BC : I nostri convocati per l’ultima gara di @SerieA! ?? Our squad list for #AtalantaInter! ?? ? #GoAtalantaGo ???? - John_louis79 : da non sottovalutare l'atalanta, che diventeranno re, dopo aver superato la squadra del principe arabo!!! Avantii a… - CONTINUASOGNARE : @Gazzetta_it L'@Inter è arrivata seconda,ad 1 punto dalla juve, battendo #Napoli e #Atalanta che non perdeva mai. S… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta Twitter «Sarai sempre nei nostri cuori Mondo» Il ricordo dell'Atalanta a 2 anni dalla morte L'Eco di Bergamo