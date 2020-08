La contestazione di Veronesi a Salvini a Viareggio (Di domenica 9 agosto 2020) Il maestro Alberto Veronesi, direttore musicale del Festival Pucciniano di Torre del Lago di cui è stato presidente, e ora candidato col Pd alle regionali, ha contestato a Viareggio (Lucca) Matteo Salvini: “Vergogna, non si scherza con l’antifascismo” e “noi siamo una città civile”, ha gridato all’indirizzo del palco. “Certo se il direttore di uno dei principali festival musicali è quello che viene come una matto qua a gridare la domenica mattina a gente che non la pensa come lui qua c’è da cambiare tante cose”, ha risposto poi Salvini dal palco. Non si strizza l’occhiolino ai fascisti e non si scherza sull’antifascismo come fanno il leader della Lega e la sua candidata alla presidenza della Toscana che, pochi giorni fa, aveva ... Leggi su nextquotidiano

