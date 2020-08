Giardini Naxos, rinvenuto il cadavere di un uomo (Di domenica 9 agosto 2020) Ilcadavere di un uomoè stato rinvenuto nella mattinata di oggi (intorno alle 11:30) in mare a Giardini Naxos, località poco distante da Catania e Taormina. Il corpo senza vita era incastrato tra gli scogli. Il cadavere, secondo quanto leggiamo dalla Gazzetta del sud, apparterrebbe a un ex dirigente del comune di Taormina, Giovanni Coco. Si trovava a poca distanza dal porto della cittadina sita sul mar Ionio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco assieme alla guardia costiera. Ricordiamo come in provincia di Messina sia stata segnalata anche la presenza di Viviana Parisi, la dj 43enne scomparsa lo scorso lunedì da Caronia. La donna è sparita misteriosamente assieme al figlioletto Gioele (4 anni). Nelle ultime ore ... Leggi su kontrokultura

