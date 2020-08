Franca Valeri, tanti i messaggi di cordoglio: da Sergio Mattarella a Giuseppe Conte (Di domenica 9 agosto 2020) Ci ha lasciati quest’oggi un’icona del cinema italiano, la grandissima Franca Valeri. 100 anni compiuti lo scorso 31 luglio, l’attrice si è spenta a Roma circondata dall’affetto della famiglia. cordoglio da numerosi esponenti della politica e non solo, che hanno voluto omaggiarla con un pensiero sui social: da Sergio Mattarella al premier Giuseppe Conte. I messaggi di Sergio Mattarella e Giuseppe Conte Solo pochi giorni fa aveva raggiunto la splendida tripla cifra dei 100. Un traguardo speciale per Franca Valeri, che aveva trascorso la sua vita al servizio del cinema italiano, diventandone un’icona unica. ... Leggi su thesocialpost

Corriere : ?? È morta Franca Valeri - espressonline : Addio #FrancaValeri un secolo in avanti. Di @dondibea - chedisagio : ?? E da grande attrice, esce di scena con classe e in silenzio. Addio, grande Franca È morta Franca Valeri, avev… - amelusi : RT @Anpinazionale: Franca Valeri 31/07/1920 - 9/08/2020 - Renemargot1 : RT @AlfonsoBonafede: Se ne va un pilastro della nostra cultura. Se ne va un'artista poliedrica capace di far ridere, di far commuovere, di… -