Eur, locali sporchi e cibi conservati vicino ai gabinetti: chiuse due note attività (Di domenica 9 agosto 2020) Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno eseguito un mirato servizio di controllo per contrastare l’inosservanza delle attuali disposizioni governative connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri sono finiti le aree e gli esercizi commerciali del quartiere Eur maggiormente frequentati durante la movida. In totale sono state eseguite minuziose verifiche all’interno di 7 locali, due dei quali sanzionati per violazioni amministrative. Si tratta di una caffetteria e di un bar-ristorante in viale America, dove è stata riscontrata l’assenza di prodotti igienizzanti nelle adiacenze dei servizi igienici, con la mancata sanificazione degli stessi. I Carabinieri hanno sanzionato i titolari con una multa di 400 euro, richiedendo la sanzione accessoria della chiusura ... Leggi su ilcorrieredellacitta

