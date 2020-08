Con Bold Pilot Leggenda di un campione Canale5 punta ancora sulla Turchia, trama e cast del film in onda oggi (Di domenica 9 agosto 2020) Canale5 vuole ancora puntare sulla Turchia e come non darle ragione alla luce degli ultimi ascolti. In questo caso non ci sarà Can Yaman a tenere le redini di una dolce serie tv ma ci saranno un campione e i suoi "amici" protagonisti di Bold Pilot Leggenda di un campione. Questo è il titolo del film che andrà in onda oggi, domenica 9 agosto, alle 21.25, Canale 5, che terrà compagnia al pubblico per ben due ore narrando la vera storia di Halis Karatas, celebre fantino che con il suo cavallo Bold Pilot negli anni Novanta, divenne un campione di equitazione. Inizierà da qui il ... Leggi su optimagazine

