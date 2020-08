Call of Duty Modern Warfare e Warzone hanno raggiunto l'imponente stazza di 200GB su PC (Di domenica 9 agosto 2020) Call of Duty: Modern Warfare e la sua modalità battle royale stand-alone Warzone, hanno recentemente raggiunto un importante traguardo su PC: sono diventati i giochi più pesanti in circolazione, ben 200GB di dati.Questa dimensione mostruosa è stata raggiunta su PC con l'arrivo degli ultimi update, 54GB per Modern Warfare e 47GB per Warzone, in concomitanza con il lancio della Season 5.I due titoli su console avevano quasi raggiunto i 200GB, ma gli sviluppatori di Infinity Ward sono riusciti ad ottimizzare gli asset pack, riducendo così lo spazio occupato. Inoltre, sempre su PS4 e Xbox One, è presente un'opzione che permette di ... Leggi su eurogamer

