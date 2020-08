Beirut, Macron: "Agire in fretta e con efficacia per il Libano" (Di domenica 9 agosto 2020) Il Presidente francese Emmanuel Macron è stato il primo Capo di Stato straniero a recarsi a Beirut dopo le terribili esplosioni che hanno ucciso più di 150 persone e ne hanno ferite a migliaia. La Francia, insieme alle Nazioni Unite, ha organizzato una conferenza dei donatori, cui hanno partecipato una trentina tra Stati e organizzazioni. Macron ha preso la parola prima dell'inizio dei lavori della videoconferenza dei donatori sul Libano e ha esortato ad "Agire in fretta e con efficacia" per il Libano, facendo in modo che gli aiuti "vadano direttamente" alla popolazione libanese, poi ha aggiunto:"È arrivato il momento del risveglio e dell'azione. Né la violenza né il caos devono avere la meglio"Poi ha invitato le ... Leggi su blogo

La Svizzera ha annunciato oggi un contributo di almeno 4 milioni di franchi per sostenere direttamente la popolazione libanese colpita dalla devastante esplosione al porto di Beirut. Questi aiuti andr ...

Il Libano si è sempre mosso tra realtà complessa e sogno che talvolta è diventato incubo: così fu durante la guerra civile (1975-1990), che ridusse Beirut a campo di battaglia o, ora, con l’esplosione ...

