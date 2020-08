Bayern Monaco, Lewandowski: “Record di gol di CR7? Non mi interessa. Contro il Barcellona dobbiamo giocare di squadra” (Di domenica 9 agosto 2020) Il gruppo. Questo è il segreto del Bayern Monaco. Titolo di campione di Germania in tasca, Coppa Nazionale vinta e adesso si punta alla Champions League, ma sempre come gruppo. Guai a parlare di singoli. Il messaggio arriva anche dalla punta di diamante dei tedesci: Robert Lewandowski. Il centravanti, parlando a Sky Germania, ha fatto il punto in vista dei quarti di finale di Champions Contro il Barcellona. Un record personale da raggiungere che, però, viene messo da parte per il bene della squadra.Lewandowski: "Record CR7? Non mi interessa. Vincere come squadra"caption id="attachment 986777" align="alignnone" width="594" Bayern (Getty Images)/captionIl bomber polacco potrebbe raggiungere il record di gol in una singola ... Leggi su itasportpress

