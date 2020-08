Aborto: Pagano, ‘chi ha a cuore donne contrasti linea Speranza’ (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. (Adnkronos) – ‘Mi sento di condannare tutta la linea ministeriale in materia, che vanifica ulteriormente il valore della vita umana banalizzando in modo assoluto l’interruzione volontaria della gravidanza, al punto di rendere insignificante l’autentica cultura dei valori umani. La diffusione dell’Aborto farmacologico, con la pillola RU486 risponde alla logica che vuole impedire lo sguardo sul concepito, spostando l’attenzione sulla falsa affermazione della ‘non invasività’ del mezzo abortivo, rendendo così l’Aborto un fatto irrilevante da fare persino a casa, salvo poi dover chiamare il 118 per correre in pronto soccorso a seguito di una emorragia”. Lo afferma Alessandro Pagano, deputato della Lega.“Sono ormai moltissime ... Leggi su meteoweb.eu

alepaganotwit : ++ ABORTO. PAGANO (#LEGA): DOPO BAMBINO ORA A RISCHIO ANCHE SALUTE DONNE ++ ?????? - zazoomblog : Aborto: Pagano ‘chi ha a cuore donne contrasti linea Speranza’ - #Aborto: #Pagano #cuore #donne - zazoomblog : Aborto: Pagano chi ha a cuore donne contrasti linea Speranza - #Aborto: #Pagano #cuore #donne - TV7Benevento : Aborto: Pagano, 'chi ha a cuore donne contrasti linea Speranza'... - caterinacorda1 : RT @alepaganotwit: ++ ABORTO. PAGANO (#LEGA): DOPO BAMBINO ORA A RISCHIO ANCHE SALUTE DONNE ++ ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Aborto Pagano Aborto: Pagano, 'chi ha a cuore donne contrasti linea Speranza' La Sicilia Aborto: Pagano, 'chi ha a cuore donne contrasti linea Speranza'

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - “Mi sento di condannare tutta la linea ministeriale in materia, che vanifica ulteriormente il valore della vita umana banalizzando in modo assoluto l'interruzione volontari ...

In Polonia, tra contraddizioni e diritti negati

Sono ancora in Italia. Le frontiere sono aperte, ci sono anche dei voli attivi (se non li cancellano il giorno prima per carenza di turisti), ma visto che in Polonia la gestione politica del COVID-19 ...

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - “Mi sento di condannare tutta la linea ministeriale in materia, che vanifica ulteriormente il valore della vita umana banalizzando in modo assoluto l'interruzione volontari ...Sono ancora in Italia. Le frontiere sono aperte, ci sono anche dei voli attivi (se non li cancellano il giorno prima per carenza di turisti), ma visto che in Polonia la gestione politica del COVID-19 ...