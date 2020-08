Uomini e Donne, Giordano Martelli replica ad Aurora Tropea: ‘Io un ladro? Ecco la verità’ (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo essere stato accusato pubblicamente dalla dama di essere un ladro, Ecco che cosa ha risposto il cavaliere del trono over Uomini e Donne: Aurora accusa Giordano Qualche giorno fa Aurora Tropea, dama del trono over di Uomini e Donne, ha avuto un duro sfogo sui social accusando pubblicamente il cavaliere che stava frequentando nel programma. Lui è Giordano Martelli e li abbiamo visti al centro dello studio proprio nelle ultime puntate di fine maggio. La coppia aveva fatto discutere per un invito a casa di lei, rifiutato da lui. Vi ricordate? Ebbene, Aurora ha raccontato che Giordano si è presentato in negozio da lei con i bambini ... Leggi su kontrokultura

