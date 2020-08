ULTIM'ORA Sky - Sarri esonerato dalla Juve! Si attende il comunicato ufficiale (Di sabato 8 agosto 2020) Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, annuncia tramite Twitter l'esonero di Maurzio Sarri. Il tecnico toscano, dopo l'eliminazione di ieri sera, terminerà dunque dopo solo un anno la sua avventura in bianconero. Leggi su tuttonapoli

LegaSalvini : ?? ++ ULTIM'ORA ++ EMERGENZA IMMIGRAZIONE A TREVISO, SALGONO A 244 I POSITIVI ALLA EX CASERMA SERENA Il più grande… - fanpage : ?? ULTIM'ORA Ex caserma di Treviso, 244 positivi al Covid - SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA Pierluigi Gollini salta la sfida con il Paris Lesione subtotale del crociato per il portiere… - alederu78 : RT @FrancesMRomano: +++ULTIM'ORA, #Sarri commenta l'esonero: 'Lo dedico ai tifosi del Napoli, se lo meritano'+++ - Giu_8 : RT @RidTheRock: ++ ULTIM’ORA ++ #Agnelli in giro per la continassa con un pugnale.. -

Ultime Notizie dalla rete : ULTIM ORA ULTIM’ORA – Dybala si ferma ancora: nuovo infortunio contro il Lione SOS Fanta Di Marzio: "Juventus, Sarri è stato esonerato! Si attende solo il comunicato ufficiale"

Maurizio Sarri è a un passo dall'esonero, che dovrebbe arrivare già in giornata. Secondo quanto riporta l'edizione on line della Gazzetta dello Sport, manca solo l'ufficialità. Queste le novità sull'a ...

Lazio, ecco David Silva una magia da Champions

Tirate pure fuori la spada dalla roccia. David Merlino ha fatto la sua scelta. Excalibur, magia, questa Lazio è pronta a incantare anche nell’Europa che conta. Ieri Silva si è congedato dal City contr ...

Maurizio Sarri è a un passo dall'esonero, che dovrebbe arrivare già in giornata. Secondo quanto riporta l'edizione on line della Gazzetta dello Sport, manca solo l'ufficialità. Queste le novità sull'a ...Tirate pure fuori la spada dalla roccia. David Merlino ha fatto la sua scelta. Excalibur, magia, questa Lazio è pronta a incantare anche nell’Europa che conta. Ieri Silva si è congedato dal City contr ...