Traffico in tilt nello Stretto di Messina: 6 ore di coda sulla A2 nel tratto Bagnara Calabra-Villa San Giovanni per imbarcarsi in Sicilia [FOTO] (Di sabato 8 agosto 2020) Si prospetta una serata da incubo per chi deve raggiungere la Sicilia. Nel pomeriggio migliaia di automobilisti sono stati costretti a interminabili code che li hanno visti fermi in autostrada tutti in attesa di recarsi a Villa San Giovanni per traghettare in Sicilia. E si prevedono sei ore di fila. La coda inizia poco dopo Bagnara Calabra e termina solo agli imbarcaderi dello Stretto. Una situazione che risulta pesante anche per i cittadini del posto: nel weekend è praticamente impossibile dalla Provincia recarsi a Reggio Calabria, se non a costo di lunghe file interminabili che inevitabilmente si ripercuotono anche sulle strade statali e provinciali, prese d’assalto come via alternativa.L'articolo Traffico in ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Traffico tilt Camion si ribalta in rotonda, traffico in tilt | Oggi Treviso | News | Il quotidiano con le notizie di Treviso e Provincia Oggi Treviso Incendio in via del Foro Italico, fiamme e un'alta colonna di fumo nero

Nuovo incendio a Roma: le fiamme lungo via del Foro Italico Grosso incendio a Roma Nord nell'area adiacente a via del Foro Italico. I roghi non danno tregua alla Capitale, oggi l'alta colonna di fumo ...

Messina, Frana in via Panoramica dello Stretto: tanta paura, pochi danni

Gli uomini della protezione civile, dei vigili del fuoco e dei carabinieri continuano a scavare per liberare la strada, ma non c'è fortunatamente nessuno sotto terra dopo la frana dovuta al maltempo a ...

