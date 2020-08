Tabellone Wta Palermo 2020: Martic guida il seeding, presenti Paolini, Errani e Giorgi (Di sabato 8 agosto 2020) Il Tabellone e tutti gli accoppiamenti del Wta International di Palermo 2020, in programma dal 3 al 9 agosto. La croata Petra Martic guida il seeding ed affronterà la temibile belga Alison Van Uytvanck, mentre le azzurre Jasmine Paolini, Sara Errani e Camila Giorgi se la vedranno rispettivamente con la russa Daria Kasatkina romena Sorana Cirstea e la svedese Rebecca Peterson. IL Tabellone PRINCIPALE Semifinali (1) Martic vs (4) Kontaveit Ferro vs Giorgi Quarti di finale (1) Martic b. Sasnovich 7-6(5) 7-6(3) (4) Kontaveit b. (WC) Cocciaretto 6-1 4-6 6-1 Ferro b. (WC) Errani 6-4 6-1Giorgi b. (7) Yastremska 4-6 ... Leggi su sportface

Inutile nascondersi, date le circostanze sarà un Us Open pieno di assenze. Dopo Ashleigh Barty, numero uno del mondo, il tabellone femminile dovrà fare sicuramente a meno di altre due Top 10. Parliamo ...

WTA Palermo, Giorgi annulla due match point e vola in semifinale. Eliminate Errani e Cocciaretto

Stava per diventare piuttosto nero il venerdì azzurro di Palermo che vantava tre italiane in altrettanti quarti di finale. Dopo che Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani non erano riuscite a ribaltare ...

