Sostituite il fondotinta con la crema colorata in estate per effetto top! (Di sabato 8 agosto 2020) Se desiderate un look estivo, fresco e leggero, Sostituite il fondotinta. Ma con cosa? Approfondiamo insieme! Il make up per tantissime donne è fondamentale, le rende sicure e in sintonia con loro stesse. D’estate però, a causa del caldo afoso e della sudorazione eccessiva, è molto più difficile applicare del trucco sul proprio viso. I vari cosmetici rischiano di sciogliersi e di accumularsi in varie zone, formando così delle macchie. Inoltre, rendono la pelle estremamente lucida e oleosa. In questa caldissima stagione, è importante realizzare un make up leggerissimo, effetto naturale, così da far respirare la cute ed evitare inconvenienti. Uno dei prodotti più pesanti e difficili da trattare in estate è sicuramente il ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Sostituite fondotinta I segreti del make-up per le pelli mature Corriere del Ticino