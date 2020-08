Ronaldo, il messaggio alla Juve sui social. Ma non cita Sarri... (Di sabato 8 agosto 2020) "La stagione 2019-20 per noi è finita, molto più tardi del solito, ma prima di quanto ci aspettassimo, ora è tempo di riflettere, è tempo di analizzare gli alti e bassi perché il pensiero critico è l'... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Juventus, il messaggio di #CristianoRonaldo: 'Dobbiamo essere all'altezza delle aspettative dei tifosi' - CorSport : #Ronaldo, il messaggio alla #Juve sui social. Ma non cita #Sarri... ?? - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Juventus, il messaggio di #CristianoRonaldo: 'Dobbiamo essere all'altezza delle aspettative dei tifosi' - GaeWeAreAcMilan : Comunque questo è il messaggio di Ronaldo su IG e non mi sembra rassicurante come leggo in giro dai titoli dei medi… - cafifal : RT @fanpage: Il messaggio di Cr7 dopo l'esonero di #Sarri -