O stato d’emergenza o referendum. Conte spieghi perché vuol farci votare con la mascherina (Di sabato 8 agosto 2020) Qualche giorno fa, in un appello al Comitato promotore del referendum, il Partito radicale ha chiesto il rinvio della consultazione sul taglio del numero dei parlamentari alla luce della proroga dello stato d’emergenza. Un appello di buon senso di fronte al nonsenso del governo. Persino un bambino s’accorgerebbe dell’assurdità della decisione di prorogare lo “stato d’eccezione” fino al 15 ottobre tenendo nel Contempo le urne aperte il 20 e il 21 settembre. Una vera presa in giro. Tanto più che fu il medesimo governo a rinviare la medesima consultazione in nome della medesima emergenza. Un palese ed incomprensibile doppiopesismo che ora Conte deve spiegare. Appello dei Radicali per spostare la data del referendum Che cosa è ... Leggi su secoloditalia

ricpuglisi : Lo stato d'emergenza non può durare per sempre. La democrazia liberale e rappresentativa è più importante del… - fattoquotidiano : PRIORITÀ Il governatore a tavola mentre l’Aquila dichiara un nuovo stato d’emergenza [di @IlariaProietti] #edicola… - FedericoDinca : A causa della ripresa dei contagi, in alcuni Paesi del mondo sono state di nuovo inasprite le misure per il conteni… - RaffaLorr : RT @AugustoMinzolin: Il 28 marzo scrissi di un processo di Norimberga per i ritardi nell’affrontare l’epidemia. Poi arrivó l’inchiesta su F… - geekeconomist : RT @jacopo_iacoboni: Stato d’emergenza con modalità uniche in Europa Comitato scientifico usato per rendere indiscutibili i propri provved… -

Ultime Notizie dalla rete : stato d’emergenza Coronavirus, proroga dello stato di emergenza. Cosa significa. Conte: «Deciderà il parlamento» Corriere della Sera