Nessun ricovero per l’aborto farmacologico | il Governo Conte ha deciso

Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha riscritto le linee guida della legge sull’aborto: pillola RU486 fino alla nona settimana e nessun obbligo di ricovero. Da qualche mese circolava la voce d ...

Coronavirus: nessun contagio nè decessi in Sardegna

Nessun nuovo contagio da Covid-19 oggi in Sardegna dove resta invariato anche il numero dei decessi, 134 in tutto. E' quanto emerge nell'ultimo aggiornamento dell'unità di cirisi regionale. Sono 1.433 ...

