Napoli, rammarico Gattuso: “Avremmo potuto vincere, quanti rimpianti…” (Di sabato 8 agosto 2020) Il Napoli esce sconfitto dal confronto con il Barcellona. Gli azzurri salutano così la Champions League agli ottavi di finale e concludono anche la loro stagione, che ha trovato nella Coppa Italia il punto più alto. Tocca a Gennaro Gattuso fare il punto della situazione.caption id="attachment 901591" align="alignnone" width="1024" Getty/captionLE PAROLE DI GattusoGennaro Gattuso analizza il momento ai microfoni di Sky Sport: "I rimpianti sono tanti. Abbiamo preso tre gol incredibili e subito una mezz'ora di blackout. La squadra ha fatto il suo gioco. E' una squadra che ha messo in difficoltà il Barcellona. Per 10 minuti non li abbiamo fatti uscire dalla loro area. Per diventare giocatori importanti, dobbiamo migliorare quello che abbiamo mostrato a tratti in questi sei mesi. Abbiamo avuto il doppio ... Leggi su itasportpress

