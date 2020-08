Napoli, fallita la scalata all’Everest. Troppo Messi, il Barcellona ai quarti di Champions: Gattuso esce a testa alta (Di sabato 8 agosto 2020) Barzellette. Un uomo di grande esperienza calcistica come Gennaro Gattuso, aveva definito così le voci che davano il Barcellona in difficoltà psicofisica dopo un brutto finale di stagione. L’allenatore del Napoli ha invece descritto perfettamente la partita che il Napoli avrebbe dovuto affrontare: come scalare l’Everest. Photo by David Ramos/Getty ImagesIl possesso palla che mette a dura prova i polmoni, la tecnica che fa girare la testa, la vista che si appanna. Quando il Barcellona fa il Barcellona c’è poco da fare. In questa storia non c’è Messner, c’è Messi, e per sfortuna del Napoli è maledettamente in serata: giocate illuminanti, un gol bellissimo, uno ... Leggi su sportfair

