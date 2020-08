MotoGp, Dovizioso incredulo dopo il disastro in qualifica: “non capisco perché non mi riesce più nulla” (Di sabato 8 agosto 2020) Peggior qualifica della propria carriera in MotoGp per Andrea Dovizioso, che domani scatterà dalla diciottesima casella nel Gran Premio di Brno. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUn risultato davvero deludente per il pilota della Ducati, che ha espresso tutto il proprio disappunto al sito ufficiale del team e ai microfoni di Sky Sport: “è stata una giornata un po’ particolare, purtroppo in qualifica non ho avuto feeling per spingere ed è strano, perché non mi capita quasi mai di non capire quando le cose vanno male. Sinceramente non so cosa sia successo oggi pomeriggio in qualifica, perciò dovremo studiare bene i dati per capire quale sia stato il problema. Ovviamente sarebbe stato importante riuscire a partire nelle prime posizioni, partire dietro ... Leggi su sportfair

