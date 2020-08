Moka e My Darling: doppio singolo di Tanca (Di sabato 8 agosto 2020) Tanca online sulle piattaforme digitali con due singoli: fuori Moka e My Darling, concentrato di estro e rime, esplosività ed equilibrio Tanca è un producer, musicista, autore, rapper e cantante italiano, 1/3 della band Inni e membro della crew Klen Sheet. Moka / My Darling è il doppio singolo che marchia a fuoco il suo esordio ufficiale da… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Moka Darling “Mammut” è il nuovo singolo e video animato di Gimbo End of a Century Moka e My Darling: doppio singolo di Tanca

Tanca online sulle piattaforme digitali con due singoli: fuori Moka e My Darling, concentrato di estro e rime, esplosività ed equilibrio Tanca è un producer, musicista, autore, rapper e cantante ...

VIDEO| Moka / My Darling è il doppio singolo di Tanca

Roma – Tanca è un producer, musicista, autore, rapper e cantante italiano, 1/3 della band Inni e membro della crew Klen Sheet. Moka / My Darling è il doppio singolo che marchia a fuoco il suo esordio ...

Tanca online sulle piattaforme digitali con due singoli: fuori Moka e My Darling, concentrato di estro e rime, esplosività ed equilibrio Tanca è un producer, musicista, autore, rapper e cantante ...Roma – Tanca è un producer, musicista, autore, rapper e cantante italiano, 1/3 della band Inni e membro della crew Klen Sheet. Moka / My Darling è il doppio singolo che marchia a fuoco il suo esordio ...