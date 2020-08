Mauritius, petroliera incagliata perde tonnellate di greggio in mare. È emergenza, Macron invia aiuti (Di sabato 8 agosto 2020) Ora dopo ora continua lo sversamento di tonnellate di greggio in mare della petroliera MV Wakashio, rimasta incagliata alla Mauritius, nell’Oceano Indiano. Un incidente che rischia di trasformarsi in disastro ambientale, rovinando l’ecosistema: il primo ministro Pravind Jugnauth ha dichiarato lo stato d’emergenza, e chiesto aiuto alla Francia, che ha inviato ha inviato “squadre e materiale a Reunion“. Nelle scorse ore il mare agitato ha infatti vanificato gli sforzi per fermare la perdita. La petroliera di una società giapponese si era incagliata il 25 luglio senza conseguenze per l’equipaggio, fatto evacuare. Tutto sommato ... Leggi su ilfattoquotidiano

