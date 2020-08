Mara Venier, forma smagliante in vacanza con Giulio (Di sabato 8 agosto 2020) Mara Venier si sta godendo la sua estate in compagnia della sua amata famiglia. Il suo ultimo scatto insieme al nipote Giulio ha fatto sognare tutti. Mara ha concluso una stagione veramente complicata. Adesso si sta godendo il suo meritato riposo insieme alla sua famiglia e in particolare con i suoi amati nipotini. Mara ha concluso una stagione davvero pazzesca, nonostante l’infortunio e il Covid-19 la conduttrice non siArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Alessia38014305 : @mara_venier ciao zia mara e passato i piede?????? - zazoomblog : Mara Venier “amore puro”: felicità raccolta in quel secchiello - #Venier #“amore #puro”: #felicità - Alessia38014305 : @mara_venier ciao zia mara ti voglio bene???? - Alessia38014305 : @mara_venier ciao zia mara sei bellissima??????????????????????????? - pomarc : @FabianaLudovica 'Amore della zia' ed è subito mara venier -